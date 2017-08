VfB Stuttgart | Transfer Andreas Beck kehrt zum VfB Stuttgart zurück

Andreas Beck steht nach SWR-Informationen vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Der Rechtsverteidiger von Besiktas Istanbul wird bei seinem ehemaligen Verein VfB Stuttgart einen Zweijahres-Vertrag erhalten - vorbehaltlich des Medizinchecks.

Andreas Beck spielte bereits von 2000 bis 2008 für den VfB Stuttgart

Beide Vereine und der Spieler verhandelten am Donnerstag Vormittag in Istanbul noch über die Ablösemodalitäten. Am Mittag dann die Einigung. Anschließend flog der ehemalige Nationalspieler bereits nach Stuttgart zum Medizincheck. Die Ablösesumme für den Transfer soll zwischen zwei und 2,5 Millionen Euro liegen. Beck soll beim schwäbischen Bundesliga-Aufsteiger einen Zweijahres-Vertrag erhalten.

"Beck to the Roots"

Der Wechsel nach Stuttgart wäre für Beck, der bei Besiktas noch einen laufenden Vertrag bis 2018 besitzt, die Rückkehr zu seinem Jugendverein. Beim VfB Stuttgart spielte Beck von 2000 bis 2008 und wurde 2007 Deutscher Meister, bevor er 2008 nach Hoffenheim weiterzog.

Zwei Mal Meister mit Besiktas

Nach sieben Jahren in Hoffenheim war Beck im Sommer 2015 zu Besiktas gewechselt. Am Bosporus erlebte der 30-Jährige eine erfolgreiche Zeit und wurde in beiden Spielzeiten mit Besiktas jeweils Meister der Süper Lig. Insgesamt kam er 76 Mal für die "Adler" zum Einsatz. Zudem lief der Defensivspieler neun Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf.

Trainer wollte Beck halten

Obwohl Besiktas-Trainer Senol Gunes den Deutschen gern gehalten hätte (in den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison stand Beck drei Mal in der Startformation), sieht er sich gezwungen, ihn gehen zu lassen. Aktuell hat Besiktas 14 ausländische Spieler im Kader, 12 sind aber nur erlaubt. Es müssen also noch zwei Profis verkauft werden. Außerdem fehlt dem Verein im Zuge des "Financial Fairplay" Geld. Es müssen also noch Transfereinnahmen her und Spieler abgegeben werden.

Interessant scheint in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass dem ehemaligen Sportdirektor des VfB Stuttgart, Jan Schindelmeiser, vorgeworfen wurde, in zu engem Kontakt zum Spielerberater Arthur Beck zu stehen. Arthur Beck ist der Bruder von Andreas Beck. Nun verhandelt der neue Sportdirektor Michael Reschke aber genau mit diesem Mann.

Castro zu teuer?