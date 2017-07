VfB Stuttgart | Torwartdiskussion VfB-Coach Wolf nimmt Zieler in Schutz

So wie Stuttgarts Trainer Hannes Wolf. Der sprach Ron-Robert Zieler am Donnerstag im SWR-Interview ausdrücklich von jeder Schuld frei: "Das Tor war unhaltbar. Wenn er nicht ein bisschen höher steht, dann hat er keine Chance, auf Steilpässe zu gehen. Das heißt, wenn er sich da auf die Linie stellt und auf einen Schuss in den Winkel wartet, dann kriegst du über die Saison wahrscheinlich zehn Tore durch Steilpässe, die der Torwart sonst locker abfangen kann. Das heißt, seine Position war okay, er kann da nicht hinkommen. Und deswegen ist das für mich überhaupt kein Thema."