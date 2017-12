VfB Stuttgart | Meinung Der Dressman kommt ins Schwaben-Alter

Manchmal muss man fremde Sprachen plündern, um die Dinge auf den Punkt zu bringen. Nach der Meldung von Mario Gomez' Rückkehr habe ich sehr häufig das Wort "Chapeau" gehört. Die deutsche Entsprechung "da ziehe ich meinen Hut" drückt nur unzureichend aus, welches Maß an Anerkennung das Französische bietet: Diese Eleganz und Stilsicherheit gibt viel zutreffender wieder, welcher Coup - wir bleiben im Französischen - den Stuttgartern, vorneweg Sportvorstand Michael Reschke, da gelungen ist. Also: Chapeau, dass man diesen Wechsel so geräuschlos über die Bühne gebracht hat. So elegant und stilsicher - das ist man nicht immer im Fußball.