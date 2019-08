VfB Stuttgart | eSports VfB Stuttgart gründet eine eSports-Abteilung

Mit Erhan "Dr. Erhano" Kayman und Marcel "Marlut" Lutz hat sich der VfB Stuttgart zwei eSports-Talente gesichert. Der Fokus der neu gegründeten Abteilung soll auf dem Spiel "FIFA" von EA Sports liegen. Dort treten die Gamer in virtuellen Fußballspielen gegeneinander an. Daniel Ginczek findet sich dort übrigens zu langsam - außerdem fehlen seine Arm-Tatoos. Er war mit Julian Green und Timo Baumgartl bei der Präsentation dabei und spielte ein Showmatch gegen die eSportler.

Die Unterstützung der eSportler kommt zunächst vor allem von "Stark eSports". Die Agentur mit Sitzen in Bochum, Zürich und Dubai war an der Verpflichtung der beiden Sportler maßgeblich beteiligt. Aber auch mit dem Engagement beim VfB ändert sich vorerst nicht viel für die beiden Sportler: Einen Trainer wie im normalen Fußball haben sie nicht, die beiden Profis werden sich zukünftig gegenseitig coachen. Das bedeutet: In Online-Begegnungen spielen sie gegeneinander und analysieren anschließend ihr Spiel. Das sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum professionellen eSport, sagt Experte Malte Hedderich.