Fußball | VfB Stuttgart Wer kommt und wer geht beim VfB?

Tobias Werner wechselt offenbar zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Nach nur einer Saison ist wohl Schluss für den Flügelspieler, der 2016 für eine Million Euro nach Stuttgart wechselte. Von Trainer Hannes Wolf wurde Werner selten berücksichtigt, der 32-Jährige kam lediglich zu sechs Einsätzen in der 2. Bundesliga. Zu wenig, um in der Bundesliga zum Stammaufgebot zu zählen. Sowohl eine Ausleihe als auch ein Verkauf seien möglich, berichtet der "kicker". Der Transfer schien zuletzt schon gescheitert, am Montagmorgen gab es dann die Kehrtwende. "Damit war wirklich nicht zu rechnen", sagte Werner. In den nächsten Tagen werde er sich "mal alles anschauen, sprechen und entscheiden."