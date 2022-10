Die Unicorns vor dem German Bowl: Auf der Suche nach der richtigen Balance

Der Super Bowl - kaum ein Sportfan kennt ihn nicht. Das Finale um die NFL, der amerikanischen Football-Liga, begeistert Jahr für Jahr weltweit Millionen Zuschauer. Das deutsche Pendant dazu findet am Samstag in Frankfurt statt - vor deutlich kleinerer Kulisse, aber mit schwäbischer Beteiligung.

Es wird noch einmal laut im Hagenbachstadion in Schwäbisch Hall. Abschlusstraining der Unicorns vor dem German Bowl, dem Finale um die deutsche Football-Meisterschaft am Samstag in Frankfurt gegen die Potsdam Royals (18 Uhr). Die Intensität der Einheit kommt nicht von ungefähr: "Vieles wird von unserer Chemie abhängen. Die Jungs sind gut drauf, sie reden und lachen miteinander. Das wird eine große Rolle spielen", weiß Head-Coach Jordan Neumann.

Deutliche Entwicklung zu spüren

Seit 2016 ist der 39-Jährige Cheftrainer in Schwäbisch Hall. Von 2001 bis 2004 war er Quarterback der McCurry University in Texas. College-Football erfreut sich in den Staaten großer Beliebtheit. Als Neumann 2005 nach Deutschland kam um für die Unicorns zu spielen, war vieles noch ungewohnt für ihn. Doch seitdem habe sich einiges hierzulande verbessert: "Es ist professioneller geworden und die Spieler sind auch besser. Es ist schon noch ein Unterschied im Vergleich zu American Football in den USA, aber er ist nicht mehr so groß."

Eine feste Größe der German Football League

Insbesondere das öffentliche Interesse an der German Football League ist nicht mit der amerikanischen NFL zu vergleichen. Normalerweise kommen etwa 2.000 Zuschauer zu den Spielen der Schwäbisch Hall Unicorns. Immerhin: Beim German Bowl sind es weit mehr. Im vergangenen Jahr strömten über 14.000 Football-Fans in den Frankfurter Deutsche Bank Park. Seit 2011 standen die Unicorns in neun von zehn Finalspielen um die Meisterschaft. Vier Mal gelang es ihnen den Pokal auch zu gewinnen - zuletzt 2018. Im Jahr darauf gelang der Mannschaft eine Siegesserie von 50 Spielen in Folge. Nur mit dem Titel sollte es am Ende nicht klappen. Die Serie riss ausgerechnet nach einer 7:10-Niederlage im German Bowl.

Mit Leichtigkeit zum Titel

Nun steht also wieder Mal ein Finale für die Unicorns an. Nach einer sogenannten "perfect season", mit zwölf Siegen aus zwölf Spielen, soll nun auch der Titel folgen. Der Matchplan jedenfalls steht: "Wir haben in den letzte Wochen hart an unserer Taktik gearbeitet. Aber ich würde sagen, es ist wichtig, dass alle in dieses Spiel gehen, als wäre es ein ganz normales. Ganz relaxed, ganz easy", wünscht sich Neumann. Natürlich gehe es um die deutsche Meisterschaft. Verkrampft aufzutreten sei aber auch nicht zielführend: "Es geht um die richtige Balance." Bei den Unicorns wird Receiver Jake Parker nach seiner zweiten Knieverletzung in dieser Saison fehlen. Bryce Nunnelli ersetzt ihn. Ansonsten kann Neumann aus dem Vollen schöpfen.

Eine große Besonderheit bringt das Finale mit sich: Da die German Football League in Nord- und Südstaffel unterteilt ist, treffen beide Staffelsieger erst im German Bowl aufeinander. Zudem stehen die Potsdam Royals, die vor allem durch eine starke Offense im Moment überzeugen, zum ersten Mal in einem German Bowl. Das erschwert die Vorbereitung auf die Partie: "Es gibt natürlich genug Filmmaterial. Was aber anders ist: Wir haben noch nie gegen sie gespielt. Wir haben kein richtiges Gefühl dafür wie groß, stark oder schnell sie sind. Das werden wir dann herausfinden." Besonders die beiden Receiver Brandon Polk und Jarod Wolfe sowie Runningback Karri Pajarinen stechen heraus. Mehr als die Hälfte der 88 Royals-Touchdowns in diesem Jahr gehen auf ihr Konto.

Die Fans dürfen sich am Samstag auf eine enge Partie freuen, da ist sich Neumann sicher: "Es treffen zwei Mannschaften auf europäischem Topniveau aufeinander - das macht nur Spaß!" Am Freitag macht sich die Mannschaft auf den Weg nach Frankfurt. Die Schwäbisch Hall Unicorns sind gut vorbereitet. Mit der richtigen Balance soll am Samstag der fünfte Titel der Vereinsgeschichten eingefahren werden.