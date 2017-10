Turnen | Weltmeisterschaft Fünf Finalplätze für deutsche Turnerinnen

In der Qualifikation am Mittwochabend (Ortszeit) lösten Gesamtweltcup-Siegerin Tabea Alt und die deutsche Meisterin Elisabeth Seitz (Stuttgart) die Tickets für die Mehrkampfentscheidung am Freitag. Die Ludwigsburgerin Alt steht zudem als Vorkampfbeste am Sonntag im Finale am Schwebebalken, das auch die WM-Dritte von 2015, Pauline Schäfer aus Chemnitz, erreichte. Die Olympiavierte Seitz greift außerdem am Samstag in den Medaillenkampf am Stufenbarren ein.