Daiki Hashimoto holt Gold im Mehrkampf

Der Japaner Daiki Hashimoto hat bei der Turn-Weltmeisterschaft in Liverpool Gold im Mehrkampf der Männer geholt. Lukas Dauser war als einziger Deutscher dabei.

Nach dem Mehrkampf-Finale der Frauen, wurden auch bei den Männern am Freitagabend Medaillen verteilt. Die 24 Athleten gingen dabei in sechs Disziplinen in den Wettkampf. Sieger des Abends war der Japaner Daiki Hashimodo (87.198 Punkte). Der Chinese Boheng Zhang blieb lange im Rennen, hatte am Ende aber das Nachsehen. Seine 86.765 Punkte reichten immerhin für Silber. Auch die Bronzemedaille ging nach Japan: Wataru Tanigawa fand ebenfalls Platz auf dem Podest (85.231 Punkte). Der Deutsche Lukas Dauser verpasste nur knapp einen Platz unter den ersten Zehn.

So läuft der Mehrkampf der Männer bei der Turn-WM ab 24 Turner haben sich für das Finale im Mehrkampf qualifiziert. In vier Runden treten sie nacheinander in verschiedenen Disziplinen an: Boden, Sprung, Barren, Ringe, Reck und Pauschenpferd. Pro Gerät gehen in einem Durchgang jeweils sechs Sportler an den Start. Danach rotiert die gesamte Gruppe zum nächsten Gerät. Gewonnen hat am Ende der Turner mit den meisten Wertungspunkten.

Carlos Edriel Yulo am Boden überzeugend

Einen beeindruckenden Start legte der Philippiner Carlos Edriel Yulo hin. Der Mehrkampf-Weltmeister von 2019 erreichte 15.166 Punkte und blieb damit weit vor seiner Konkurrenz. Weltmeister Daiki Hashimoto (14.666 Punkten) und der Brite Jake Jarman (14.433 Punkte) folgten mit deutlichem Abstand.

Tanigawas Sprung knapp vor der Konkurrenz

Den besten Sprung des Abend brachte dann aber doch ein Japaner zum Besten: Tanigawa erreicht 15.000 Punkte und damit knapp mehr als sein Landsmann Hashimoto und der Chinese Boheng Zhang (beide 14.900 Punkte).

Hashimoto legte am Pauschenpferd richtig los

Auch am Pauschenpferd konnte ein Japaner überzeugen, dieses Mal war es aber Hashimoto. Er erreichte 14.333 Punkte. Der Olympiasieger von 2021 blieb damit knapp über dem Chinesen Zhang Boheng. (14.233 Punkte). Illia Kovtun aus der Ukraine blieb einige Punkte hinter dem Spitzenduo (13.933 Punkte) auf Platz drei.

Dauser am Barren lange vorne

An seinem Paradegerät erlangte Dauser schnell die Führung: 15.166 Punkte hielten ihn am Barren lange Zeit vorne. Doch der Philippiner Yulo holte ihn an diesem Gerät noch ein. Mit ebenfalls 15.166 Punkten, aber der besseren Ausführung, überholt er Dauser. Dritter wurde Zhang mit 15.066 Punkten.

Zhang ist der Herr der Ringe

An den Ringen dominierte der Chinese Zhang Boheng. 14.100 gingen auf das Konto des 22-Jährigen, Hashimoto an zweiter Stelle erreichte lediglich 13.866 Punkte. Nur knapp dahinter: Asher Hong. Dem US-Amerikaner gelangen 13.833 Punkte.

Packendes Finale am Reck

Das Rennen zwischen den beiden Japanern Tanigawa (71.631 Punkte) und Hashimoto (72.765 Punkte) sowie dem Chinesen Zhang Boheng (72.322 Punkte) blieb bis zuletzt eng. Letzterer ging als erster ans Reck und legte mit 14.433 Punkten vor - nicht genug um Daiki Hashimoto zu schlagen. Der Japaner zeigte eine fehlerfreie und sichere Kür an seinem Spezialgerät, erreichte ebenfalls 14.433 Punkte und behielt mit 87.198 Punkten die Oberhand. Dem hatte auch sein Landsmann Tanigawa nichts mehr entgegenzusetzen. Seine Punkte reichten für die Bronzemedaille.

Lukas Dauser belegt Platz 11

Als einziger Deutscher ging Lukas Dauser an den Start. Mit 81.598 Punkten reichte es für den 29-Jährigen für den elften Platz. Der deutsche Meister von 2021 turnte an den Ringen 12.900 Punkte, am Boden 13.666 Punkte, 13.766 Punkte beim Sprung, 12.900 am Reck, am Pferd 13.200 Punkte und am Barren 15.166 Punkte. In dieser Disziplin tritt Dauser am Sonntag (06. November) im Finale an und kann sich Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Bei den Olympischen Spielen 2021 holte er Silber.