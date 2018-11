TSG 1899 Hoffenheim | Julian Nagelsmann Deutschlands jüngster Bundesliga-Coach wird 30

Nagelsmann hat jüngst seinen Vertrag in Hoffenheim bis 2021 verlängert. Was nicht bedeuten muss, dass er über die Saison 2017/18 hinaus bleibt. Die Kraichgauer haben mit dieser Unterschrift lediglich demonstriert: Wer ihn haben will, der muss ihn erst einmal bei uns raus kaufen. Eine Ausstiegsklausel ist sicher fixiert, auch wenn so etwas nicht öffentlich gemacht wird. Der Chefcoach selbst sagte: "Das bedeutet für die Spieler auf jeden Fall Sicherheit, dass ich nächstes Jahr und noch ein paar Jahre in Hoffenheim bleibe."