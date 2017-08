Mehr Info

Hoffenheim vor der Champions-League-Quali

Liverpool-Hinspiel in Sinsheim ausverkauft

Michaela Dymski

Tausende Fans und Mitglieder der TSG 1899 Hoffenheim standen am Dienstagmorgen an der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena Schlange, um Karten für das Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen den FC Liverpool am 15. August zu ergattern. Bereits kurze Zeit später waren alle Karten vergriffen.