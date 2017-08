VfB Stuttgart | Transfermarkt Ist Badstubers Wechsel zum VfB bereits fix?

Am Mittwoch geht das Trainingslager des VfB Stuttgart im Stubaital zu Ende. Nach dem Testspiel gegen den Premier League-Neuling Huddersfield und einer letzten Trainingseinheit in Neustift wird die Vorbereitung bis zum Bundesligastart daheim in Cannstatt fortgesetzt. Dann wird nach Informationen des Kicker auch Holger Badstuber mit dabei sein.