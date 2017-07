Tennis | Stuttgart News und Facts zum Porsche Tennis Grand Prix

Nach dem Fed Cup ist in Stuttgart mit Spitzen-Tennis noch lange nicht Schluss. Mit dem Porsche Tennis Grand Prix findet diese Woche in der Schwaben-Metropole das wichtigste deutsche Damen-Turnier statt.

Im Vorjahr standen Angelique Kerber (li.) und Laura Siegemund beim Porsche Grand Prix im Finale

Wer sind die deutschen Starterinnen in Stuttgart?

Aus deutscher Sicht richten sich natürlich alle Blicke auf Angelique Kerber. Die Kielerin, seit Wochenbeginn wieder die Nummer zwei der Welt, will sich in Stuttgart aus ihrem jüngsten sportlichen Tief befreien. Kerber ist voller Vorfreude auf das Turnier, sie fühlt sich hier wohl. Zweimal nacheinander hat sie in den vergangenen beiden Jahren bei ihrem Lieblingsturnier triumphiert. Die gewohnte Umgebung soll ihr dabei helfen, wieder zu ihrer Top-Leistung zu finden.

Vorjahresfinalistin Laura Siegemund will in Stuttgart ähnlich gut abschneiden wie 2016 (Finale). Die Metzingerin hat eine Wildcard bekommen, besitzt aber nur Außenseiterchancen. Julia Görges, Erfolgsgarantin im Fed Cup, hat indes keine Wildcard bekommen.

Als dritte Deutsche wird die gebürtige Hamburgerin Tamara Korpatsch in Stuttgart im Hauptfeld an den Start gehen. Die 21-jährige Qualifikantin ist aktuell die Nummer 140 der Welt, schon der Einzug ins Achtelfinale wäre für sie ein Erfolg.

Wer sind die Favoritinnen?

Das Turnier ist einmal mehr top-besetzt. Neben Kerber gehören Karolina Pliskova, Angieszka Radwanska, Simona Halep oder Svetlana Kusnetsova zu den aussichstreichsten Anwärterinnen auf den Titel. Aber tatsächlich können noch weit mehr Damen in der baden-württembergischen Hauptstadt gewinnen - das Zeug dazu haben Spielerinnen wie Roberta Vinci, Coco Vanderweghe oder Carla Suarez Navarro allemal.

Wie ist der Spielplan?

Das Turnier startete bereits am Montag mit den Finals der Qualifikation. Dienstag und Mittwoch stehen die Matches der ersten Hauptrunde an. Vorjahres-Finalistin Laura Siegemund bestreitet ihr erstes Spiel am Dienstag (nicht vor 18.30 Uhr) gegen die Chinesin Zhang Shuai. Am Donnerstag geht das Turnier dann mit dem Achtelfinale in seine heiße Phase. Dann muss auch die topgesetzte Kerber nach einem Freilos ran. Auf die Stuttgart-Siegerin 2015 und 2016 wartet entweder Australian-Open-Halbfinalistin Mirjana Lucic-Baroni oder Kristina Mladenovic.

Am Freitag folgt das Viertelfinale, am Samstag steht das Halbfinale an. Am Sonntag findet schließlich das Endspiel statt. Neben dem Einzelturnier findet übrigens parallel das Turnier im Damen-Doppel statt.

Welche Rolle spielt Maria Sharapova?

Die Russin sorgte vorab für den größten Wirbel. Erst am Mittwoch endet die 15-monatige Dopingsperre der früheren Nummer eins. Genau dann wird sie in Stuttgart ihr Erstrunden-Match gegen die Italienerin Roberta Vinci bestreiten. Bis dahin darf die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin die Anlage offiziell nicht betreten. Im Vorfeld hatte es gegeben, da die Veranstalter des Porsche Tennis Grand Prix der Russin trotz Doping-Vergangenheit eine Wildcard gegeben hatten.

Die Marken-Botschafterin des Turnier-Sponsors hatte die Veranstaltung 2012, 2013 und 2014 gewonnen und gilt als Zugpferd. In Stuttgart wird Scharapowa nun erstmals seit den Australian Open 2016 wieder auf der Tennis-Tour antreten, nachdem sie positiv auf das verbotene Herzmedikament Meldonium getestet worden war.

Wo kann man den Porsche Tennis Grand Prix live verfolgen?