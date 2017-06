Tennis | MercedesCup Zverev verpasst Finaleinzug

Mischa Zverev legte sich das Handtuch über die Schultern, packte seine Tennistasche und verließ mit gesenktem Kopf enttäuscht den Stuttgarter Center Court. Mit dem 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 5:7 im Dreisatz-Krimi gegen den Spanier Feliciano Lopez hat der 29-jährige Hamburger die große Chance auf den Einzug ins Endspiel des Rasenturnier am Samstag nicht genutzt.

In 2:04 Stunden Spielzeit fehlten der deutschen Nummer zwei am Samstag nur wenige Punkte. So endete Zverevs Erfolgsserie bei dem MercedesCup nach dem Viertelfinalsieg über Tommy Haas ohne die nächste Chance auf seinen ersten Titel auf der ATP-Tour.