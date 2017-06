Tennis | MercedesCup Pouille gewinnt Stuttgarter Rasenturnier

Der aufstrebende Franzose Lucas Pouille hat das ATP-Tennisturnier in Stuttgart gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich im Finale gegen Feliciano Lopez aus Spanien mit 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 durch.

Mit dem Sieg in Stuttgart holt Pouille seinen dritten ATP-Titel

Nach 2:05 Stunden verwandelte der Weltranglisten-16. seinen dritten Matchball zu seinem dritten ATP-Titel. Der in Stuttgart an Nummer vier gesetzte Pouille strich dafür ein Preisgeld von 112.460 Euro ein und bekam zusätzlich ein Cabriolet des Titelsponsors.

Erst nach seinem Drittrunden-Aus bei den French Open in Paris hatte Pouille eine Wildcard angefragt und bewies nun zwei Wochen vor Wimbledon seine gute Rasenform. Auf seinem Weg ins Finale hatte der französische Profi im Achtelfinale gegen Jan-Lennard Struff einen Matchball abgewehrt.

Lopez konnte einen Tag nach seinem Halbfinalsieg gegen Mischa Zverev eine Satzführung nicht nutzen. Am Samstag war der 29-jährige Hamburger Zverev in drei engen Durchgängen als letzter deutscher Vertreter beim mit 701.975 Euro dotierten Rasenturnier ausgeschieden.

Für Pouille geht es nun zum Turnier im ostwestfälischen Halle, wo er in der ersten Runde erneut auf Struff trifft. Lopez reist in der Vorbereitung auf Wimbledon (ab 3. Juli) zum traditionsreichen Rasenturnier in den Londoner Queen's Club. Sein Auftaktgegner ist der dreimalige Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka (Schweiz).