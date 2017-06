Tennis | MercedesCup Kohlschreiber und Haas im Achtelfinale

Klare Sache für Philipp Kohlschreiber, enges Match für Tommy Haas: Vorjahresfinalist Kohlschreiber hat beim MercedesCup in Stuttgart im Eiltempo das Achtelfinale erreicht. Der deutsche Tennisprofi gewann sein Erstrundenmatch gegen Marcos Baghdatis aus Zypern durch Aufgabe seines Gegners beim Stand von 6:1.

Philipp Kohlschreiber erreichte im Express-Tempo das Achtelfinale beim MercedesCup in Stuttgart

In der nächsten Runde wartet der an Nummer fünf gesetzte Amerikaner Steve Johnson, der am Montag zum Auftakt Wildcard-Starter Maximilian Marterer besiegt hatte.

Jetzt wartet Federer auf Haas

Der 39-jährige Haas indes musste einen harten Kampf bestehen. Haas besigte schließlich in der ersten Runde den französischen Tennisprofi Pierre-Hugues Herbert 6:3, 4:6, 7:5 und zog als sechster Deutscher in die zweite Runde ein. Haas steht vor dem Karriereende und tritt letztmals bei dem mit 701.975 Euro dotierten ATP-Turnier an. Nun wartet am Mittwoch Roger Federer.

Knapp 17 Jahre ist ihr erstes Duell her. Im Halbfinale der Olympischen Sommerspiele in Sydney hatte der damals 22-jährige Haas das aufstrebene Talent aus der Schweiz glatt 6:3, 6:2 besiegt. Federer, zu diesem Zeitpunkt zarte 19 Jahre alt, musste sich mit Platz vier begnügen und startete im Anschluss eine Weltkarriere. Haas holte Silber.

Letztmals waren die beiden 2014 beim Masters in Indian Wells aufeinandergetroffen, wo Haas in diesem Jahr erstmals als Turnierdirektor fungierte. Damals warf Federer den gebürtigen Hamburger im Achtelfinale aus dem Wettbewerb.

"Heimrecht soll siegen"

"Es war definitiv etwas zu kurz. Es ist immer schade, wenn der Gegner aufgeben muss. Die ersten sieben Spiele habe ich gut gespielt, als die Ballwechsel gleich sehr stark waren", sagte Kohlschreiber nach seinem Sieg im Eiltempo.. Das Duell mit Johnson geht er zuversichtlich an: "Ich hoffe natürlich, dass ich gut spiele. Heimrecht soll siegen. Es tut mir leid, wenn ich ihn dann nach Halle oder wo auch immer hinschicken muss", sagte der Davis-Cup-Spieler mit Verweis auf das kommende ATP-Turnier in der nächsten Woche.

Kohlschreiber spielte gegen die Nummer 63 der Welt von Beginn an starkes Rasentennis und nahm dem fehleranfälligen Baghdatis direkt die ersten beiden Aufschlagspiele ab. Nach nur 28 Minuten war der erste Satz beendet, im zweiten Durchgang gab der Zyprer nach acht Minuten und einer vorangegangenen Behandlungspause entkräftet auf. Für den 33-jährigen Kohlschreiber, der bei den French Open in Paris in der ersten Runde ausgeschieden war, ist es die siebte Achtelfinalteilnahme in diesem Jahr.

Gojowczyk feiert erfolgreiches Comeback

Auch Qualifikant Peter Gojowczyk steht in der Runde der letzten 16. Der 27-Jährige besiegte den Georgier Nikolos Basilaschwili 2:6, 6:3, 6:1 und erreichte erstmals in diesem Jahr ein Achtelfinale auf der ATP-Tour. Er bekommt es nun mit Benoit Paire (Frankreich) zu tun. Gojowczyk ist nach achtwöchiger Verletzungspause in Stuttgart auf die Tour zurückgekehrt.