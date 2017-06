Tennis | MercedesCup Haas ohne Chance gegen Zverev

Zwei Tage nach seinem Erfolg über Topstar Roger Federer verlor der 39-jährige Tommy Haas am Freitag gegen Mischa Zverev 4:6, 4:6. Für den Wahlamerikaner Haas dürfte es die letzte Partie bei dem mit 701 975 Euro dotierten Rasenturnier gewesen sein, er will seine Karriere noch in diesem Jahr beenden. Mischa Zverev spielt am Samstag gegen Feliciano Lopez aus Spanien um den Einzug in das Endspiel.