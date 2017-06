Tennis | MercedesCup Bye bye, Tommy

Zwei Tage nach seinem Erfolg über Topstar Roger Federer verlor der 39-jährige Tommy Haas am Freitag gegen Mischa Zverev in zwei Sätzen 4:6, 4:6. Für den Wahlamerikaner Haas dürfte es die letzte Partie bei dem mit 701 975 Euro dotierten Rasenturnier gewesen sein, er will seine Karriere noch in diesem Jahr beenden.