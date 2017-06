Tennis | MercedesCup Berdych und Kohlschreiber ausgeschieden

Vorjahresfinalist Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat beim Tennisturnier in Stuttgart das Halbfinale verpasst. Der 33-Jährige verlor am Freitag in der Runde der letzten Acht gegen den an Nummer vier gesetzten Franzosen Lucas Pouille 4:6, 6:2, 3:6. Dieser bekommt es in der Vorschlussrunde mit seinem Landsmann Benoit Paire oder dem früheren Wimbledon-Halbfinalisten Jerzy Janowicz aus Polen zu tun.