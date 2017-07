Tennis | Gstaad Hanfmann verliert Finale in Gstaad

Im Ranking wird Hanfmann, der seit Geburt an Schwerhörigkeit leidet, am Montag dennoch so hoch wie noch nie zuvor geführt werden. Dank seiner ersten Erfolge auf der ATP-Tour in München (Viertelfinale), Stuttgart (Achtelfinale) und nun beim Sandplatzturnier in Gstaad nimmt er sogar die Top 100 ins Visier. In die Saison gestartet war Hanfmann als Nummer 317 der Weltrangliste, bis Mitte 2015 hatte er noch für die University of Southern California in Los Angeles gespielt.