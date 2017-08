Teamcheck | VfB Stuttgart Die Schwaben zurück in der Bundesliga

Die Schwaben zurück in der Bundesliga

Es war keine einfache Saison für den VfB Stuttgart. Einige Aufs und Abs - dazu noch der Fall Kevin Großkreutz. Am Ende ein wichtiges Auf! Als Meister der 2. Bundesliga klappte der erhoffte und auch erwartete Aufstieg.

Außerhalb des Platzes sorgte nur einer für Unruhe. Der ehemalige Nationalspieler Kevin Großkreutz wurde nach nächtlichen Eskapaden und anschließender Schlägerei vom Verein entlassen. Die Euphorie nach dem Aufstieg war riesig – 50.000 Anhänger feierten die direkte Rückkehr, doch in knapp drei Wochen beginnt wieder der Ernst des Erstligalebens mit dem Auswärtsspiel bei der Hertha in Berlin.

Der VfB Stuttgart hat sich von Sportvorstand Jan Schindelmeiser getrennt. So begründet VfB-Präsident Wolfgang Dietrich seine Entscheidung.

Stellt sich die Frage: Wie gut sind die Schwaben? Werden sie wieder um den Abstieg kämpfen? Schaffen sie locker einen Platz im Mittelfeld? Oder können Sie sogar oben mitspielen? Fest steht: Der Kader ist stärker als im Vorjahr. Die Qualität der Mannschaft hat zugenommen. Das sagt auch Stürmer Simon Terodde. Der 29-Jährige spürt den Konkurrenzkampf. "Jeder kämpft um seinen Platz, jeder will unbedingt Bundesliga spielen." Unruhe gibt es indes in der Chefetage. Die überraschende Entlassung von Sportdirektor Jan Schindelmeiser sorgte für viel Unverständnis bei den Fans. Der neueingesetzte Sportdirektor Michael Reschke tritt nun ein schweres Erbe an.