Teamcheck | TSG 1899 Hoffenheim Europa soll keine Eintagsfliege bleiben

Die TSG 1899 Hoffenheim klopft in der Bundesliga auch in dieser Saison wieder oben an. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann hat als Tabellen-Siebter nur vier Punkte Rückstand auf die zweitplatzierten Schalker.

In der Bundesliga-Hinrunde durfte die TSG Hoffenheim 27 Tore bejubeln

So lief die Hinrunde

Hoffenheim startete hervorragend in die Saison. Nach sechs Spieltagen standen vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Höhepunkt dabei der 2:0-Heimsieg Anfang September gegen den FC Bayern München. Danach ging die Konstanz verloren, was auch der Doppelbelastung durch die Auftritte in der Europa League geschuldet war. Trainer Julian Nagelsmann bedauerte, dass ihm wegen der Englischen Wochen wichtige Trainingszeit fehle und eine angemessene Vorbereitung auf die Spiele kaum mehr möglich sei.

Auf internationalem Parkett enttäuschte Hoffenheim auf ganzer Linie und schied nach nur einem Sieg aus sechs Partien als Gruppenletzter aus. In der Bundesliga waren die Leistungen nach dem ausgezeichneten Saisonstart extrem schwankend. Einer enttäuschenden 0:3-Pleite in Hamburg beispielsweise folgte ein fulminanter 4:0-Sieg zu Hause gegen RB Leipzig. Danach setzte es wieder eine Niederlage, dieses Mal ein 0:2 beim Aufsteiger Hannover. Vor eigenem Publikum präsentierte sich die TSG Hoffenheim sehr stark. Nur eines von neun Heimspielen ging verloren (5 Siege, 3 Unentschieden). Eine bessere Heimbilanz hat nach der Hinrunde nur der FC Bayern aufzuweisen. Insgesamt konnte das Team von Coach Nagelsmann aber nicht an die phänomenale Hinserie aus der letzten Saison anknüpfen. Damals blieb Hoffenheim in den ersten 17 Partien ungeschlagen und holte 31 Punkte, was den dritten Platz bedeutete. In dieser Saison stehen zur Halbzeit 26 Punkte auf dem Konto, was den siebten Platz bedeutet. Herausragender Spieler in den Reihen der Kraichgauer war Mark Uth. Der Angreifer traf in 16 Spielen neun Mal, unter anderem gelang ihm beim Sieg gegen Bayern München ein Doppelpack. Uths Vertrag läuft am Saisonende aus. Die Zeichen stehen auf Abschied.

Wer kommt, wer geht

Nationalspieler Sandro Wagner hat die TSG Hoffenheim im Winter verlassen und ist zurück bei seinem Jugendverein Bayern München. Die Wechselabsichten des 30-jährigen Stürmers sickerten schon Mitte November durch. Wenige Tage vor Weihnachten wurde dann Vollzug gemeldet. Die Ablösesumme soll bei etwa 13 Millionen Euro liegen. Für Hoffenheim traf Wagner in dieser Saison in elf Bundesligaspielen vier Mal.

Einen Ersatz plant Hoffenheim zurzeit nicht ein. "Wir haben genug gute Spieler und werden nicht mehr tätig werden", sagte Trainer Julian Nagelsmann, der in der Sturmspitze auf Mark Uth, Serge Gnabry, Andrej Kramaric und Ádám Szalai bauen kann. Vor dem Absprung steht noch Philipp Ochs. Der U21-Nationalspieler soll ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. In dieser Saison kam der Offensivmann nur selten zum Zug (3x Bundesliga, 5x Europa League, 1x DFB-Pokal).

Neu im Kraichgau ist Stefan Aigner. Der ehemalige Bundesprofi von Eintracht Frankfurt ist allerdings nur ein paar Wochen zum trainieren da. Der 30-jährige steht aktuell in der Major League Soccer bei den Colorado Rapids unter Vertrag und überbrückt bei der TSG die Saisonpause in den USA. Trainer Nagelsmann und Aigner kennen sich aus gemeinsamen Tagen beim TSV 1860 München.

Trainer

Julian Nagelsmann genießt mittlerweile eine solch hohe Wertschätzung, dass er fast täglich Fragen zu seiner Zukunft beantworten muss. Geht er bald zu den Bayern? Oder wird er doch Trainer in Dortmund? Die Gerüchteküche brodelt. Fakt ist: Nagelsmann hat bei der TSG Hoffenheim noch einen Vertrag bis 2021. Und frühestens 2019 will ihn Mehrheitseigner Dietmar Hopp ziehen lassen.

Der 30-jährige geht mit dem ganzen Wirbel um seine Person erstaunlich gelassen um. Er sei deswegen nicht genervt, sondern fühle sich geehrt, wenn sein Name mit Topklubs in Verbindung gebracht wird, antwortet Nagelsmann dann gerne und lächelt. Der junge Trainer hat auch in dieser Saison wieder einige Ausrufezeichen gesetzt. Taktische Raffinesse zeigten er und sein Team insbesondere bei den Siegen gegen die Bayern und gegen Leipzig. Im Sommer verließen die beiden Nationalspieler Sebastian Rudy und Niklas Süle die TSG. Dennoch spielt Hoffenheim wieder oben mit. Auch ein Verdienst von Nagelsmann, der einige junge Talente hervorgeholt hat, wie zum Beispiel den 19-jährigen Dennis Geiger, der im defensiven Mittelfeld spielt. Oder die Innenverteidiger Stefan Posch und Kevin Akpoguma.

0:28 min Mehr Info Bundesliga | TSG Hoffenheim Vogt: "Anspruch, international zu spielen" Interview: Julia Metzner Kevin Vogt, Kapitän der TSG Hoffenheim, spricht über die Ziele für die Rückrunde in der Bundesliga.

Ziel für die Rückrunde

Die erste Europapokal-Saison der Vereinsgeschichte soll keine Eintagsfliege bleiben. Hoffenheims Kapitän Kevin Voigt sagt selbstbewusst: "Mein Anspruch ist es international zu spielen!" Deutlich verklausulierter spricht Julian Nagelsmann über die Ziele für die Rückrunde. Kein Geheimnis macht der ehrgeizige Coach daraus, dass der Stachel nach dem frühen Aus im Europapokal tief sitzt. Und Nagelsmann weiß, dass die Begehrlichkeiten nicht nur von Außen kommen: "Dietmar Hopp hat mir eine ambitionierte Zielvorgabe gegeben und wird mich daran messen."

0:31 min Mehr Info Bundesliga | TSG Hoffenheim Nagelsmann: "Die richtige Entscheidung" Interview: Julia Metzner Julian Nagelsmann, Trainer der TSG Hoffenheim, spricht über die Entscheidung, nicht in ein Trainingslager außerhalb von Deutschland zu fahren.

Wie hoch diese Messlatte liegt, will Nagelsmann nicht verraten, nur so viel: Mit 45 Punkten gibt er sich nicht zufrieden! Wie im vergangenen Jahr verzichtet die TSG Hoffenheim auf ein Trainingslager im Ausland und bereitet sich stattdessen auf dem eigenen Trainingsgelände in Zuzenhausen auf die Rückrunde vor. Zum Auftakt müssen die Hoffenheimer am 13. Januar bei Werder Bremen antreten.