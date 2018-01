Teamcheck | SV Sandhausen Kleines Budget und großer Sport in Sandhausen

Kleines Budget und großer Sport in Sandhausen

Der SV Sandhausen ist Fünfter, trotz eines Etats, der im unteren Drittel der Zweitligavereine anzusiedeln ist. Im Winter wechselte Top-Scorer Lucas Höler nach Freiburg in die Bundesliga. Doch der Star ist der Trainer und der bleibt - vorerst.

Der Star in Sandhausen ist der Trainer: Kenan Kocak.

Nachdem Sandhausen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten Schweinfurt 05 ausgeschieden war, traute man nach sieben Spieltagen seinen Augen kaum. Der Dorfverein stand auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Saisonstart gelang den Nordbadenern ausgezeichnet. Mannschaften wie Ingolstadt, Union Berlin und Dynamo Dresden wurden besiegt, nur gegen Düsseldorf konnten die Sandhäuser keine Punkte einfahren.

Die Niederlage gegen Aue am 8. Spieltag war ein Wendepunkt. Bis zum 17. Spieltag verlor die Mannschaft von Kenan Kocak von neun Partien ganze fünf und konnte nur dreimal siegen. Zum Ende der Hinrunde stand ein siebter Platz und eine ausgeglichene Bilanz von sieben Siegen, drei Unentschieden und sieben Niederlagen zu Buche. Beim Rückrundenstart vor der Winterpause gegen den damaligen Tabellenführer Holstein Kiel gelang ein 3:1 Sieg, was dazu führte, dass die Nordbadener auf dem fünften Tabellenplatz überwinterten.

Die schlechteste Platzierung in der Hinrunde war Platz zehn, sonst befand sich Sandhausen immer in der oberen Tabellenhälfte. Mit 27 Punkten nach 18 Spieltagen hat das Team in der Rückrunde alle Möglichkeiten, den ganz großen Wurf zu schaffen. Nürnberg auf Platz drei ist nur sechs Punkte entfernt. Allerdings beträgt der Abstand zu Heidenheim auf Platz 15 ebenfalls nur fünf Punkte.