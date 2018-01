Teamcheck | SC Freiburg Der Kampf gegen die Auswärtsschwäche

Der SC Freiburg startete erst schlecht in die Saison, um zum Ende der Hinrunde mächtig aufzudrehen. Bekommt die Mannschaft von Christian Streich ihre Auswärtsschwäche in den Griff, hat sie gute Chancen auf den Klassenerhalt.

In der Winterpause ist der SC Freiburg im Trainingslager in Sotogrande, doch die Zeit steht ihnen im Nacken.

Der größte Riss im Freiburger Kadergebilde wurde schon vor Jahresschluss gekittet: Lucas Höler kam vom SV Sandhausen aus der zweiten Liga und soll den langen Ausfall von Angreifer Niederlechner kompensieren. Sieben Tore in 16 Spielen der Zweitliga-Hinrunde waren ein Empfehlungsschreiben für den Sportclub, der Höler schon länger im Visier hatte. Nun muss er nach einer gewissen Anlaufzeit beweisen, dass er auch im Oberhaus abliefern kann. "Das ist ein junger Kerl, der sich seinen Traum verwirklichen will. Er ist läuferisch stark, kann Fußball spielen und kann sich noch verbessern. Ein klarer Kerle, der super zu uns passt", sagt Trainer Streich über den 23-Jährigen.

Gescheitert ist der Versuch mit Offensivtalent Ryan Kent, der vom FC Liverpool ursprünglich für eine Saison in den Breisgau ausgeliehen werden sollte. Der Linksaußen ist jedoch in der Winterpause vorzeitig auf die Insel zurückgekehrt. Kent brachte es nur auf sechs Kurzeinsätze und zeigte technisch ansprechende Ansätze, gerade im taktischen Bereich offenbarte der 21-Jährige jedoch einige Mängel. Onur Bulut (möchte sich verändern; Angebote aus der zweiten Liga), Aleksandar Ignjovski und Georg Niedermeier könnten sich im Januar noch einem neuen Klub anschließen. Zudem ist es kein Geheimnis, dass auf der Linksverteidiger-Position und auf der linken offensiven Seite noch frisches Personal kommen könnte.

Christian Streich ist inzwischen ein Urgestein - nicht nur im Breisgau, sondern auch in der Liga: Am 29. Dezember feierte Streich sein sechsjähriges Dienstjubiläum, damit ist der 52-Jährige mit Abstand der dienstälteste Trainer der Liga. Ein passenderen Trainer als Streich müsste man sich im Breisgau wohl erst noch schnitzen. Streich und Freiburg - das passt. Unter dem Kultcoach bleibt sich der Klub seiner Philosophie weiterhin treu: Mit Mohamed Dräger wurde wieder einmal ein langjähriger Freiburger Nachwuchsspieler aus der zweiten Mannschaft mit Start des Trainingslagers in den Profikader hochgezogen. Damit führt Freiburg in der Hinrunde die inoffizielle "kicker"-Rangliste der sogenannten "Local Player" an (Spieler, die beim jeweiligen Verein ausgebildet wurden und bei diesem aktuell noch spielen). Unmut äußerte Christian Streich in Sotogrande über den eng getakteten Spielplan und die kurze Winterpause: eine zu kurze Regeneration und mangelnde Kreativität seien die Folge.