Teamcheck | 1. FC Kaiserslautern Nur ein Wunder kann noch helfen

Gegangen ist bisher Baris Atik. Die Leihgabe aus Hoffenheim erhofft sich jetzt in Darmstadt mehr Einsatzzeit. Kommen sollten drei bis vier Verstärkungen. Gestandene Spieler, die dem Verein sofort weiterhelfen - das war die Ankündigung von Boris Notzon im Dezember. In der Pfalz gelandet ist bisher nur Ruben Jenssen. Der Norweger, der schon von 2013 bis 2016 das Trikot der Roten Teufel trug, ist bis Saisonende vom niederländischen Erstligisten FC Groningen ausgeliehen. Er kann mit seiner Erfahrung und Ruhe tatsächlich eine Hilfe sein.

Doch auf den entscheidenden Positionen in der Innenverteidigung, im defensiven und offensiven Mittelfeld und im Sturm klaffen noch Lücken, die offensichtlich nicht so leicht zu stopfen sind. Innenverteidiger Jan-Ingwer Callsen-Bracker, der in Augsburg zur Zeit keine Rolle spielt, kommt bis zum Sommer in die Pfalz. Er soll die wacklige FCK-Abwehr stabilisieren. Der 33-Jährige hatte zuletzt beim FCA allerdings kaum Spielpraxis und es ist durchaus fraglich, ob er sofort die erwartete Verstärkung sein kann.