Tanzen | German Open Ferruggia/Köhler wollen den Heimsieg

Benedetto Ferruggia und Claudia Köhler wollen den Triumph vor heimischer Kulisse. Die Lokalmatadoren vom TSC Astoria Stuttgart greifen gleich zum Auftakt der 31. German Open Championships des Tanzsports in der schwäbischen Metropole ins Geschehen ein.

Das prominenteste Paar der Veranstaltung will am Dienstag den Super Grand Prix der WDSF-Profis zum dritten Mal in Serie gewinnen. Die Standard-Welt- und Europameister haben erst vor Kurzem zum zweiten Mal Gold bei den World Games gewonnen.