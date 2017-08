Tanzen | German Open Ferruggia/Köhler holen dritten Profi-Titel

Die Tänzer Benedetto Ferruggia und Claudia Köhler haben zum Auftakt der 31. German Open Championships zum dritten Mal in Serie den Titel im Super Grand Prix der Standard-Professionals gewonnen.

Das prominenteste Paar der Veranstaltung hatte erst vor Kurzem zum zweiten Mal Gold bei den World Games gewonnen. Für das Paar vom TSC Astoria Stuttgart, das im September heiraten will, war es inklusive der Starts bei den Amateuren sogar das achte GOC-Gold beim größten Tanzturnier der Welt. Das beste der 55 Paare aus 16 Nationen ließ den WM- und EM-Zweiten Donatas Vezelis/Lina Chatkeviciute mit fünf gewonnen Tänzen keine Chance.

Die Litauer sicherten sich mit fünf zweiten Rängen aber souverän Silber. Einen harten Kampf um Bronze lieferten sich zwei polnische Paare. Bei der Siegehrung wurden die WM-Dritten Giuseppe Longarini/Katarzyna Kaprai mit minimalem Vorsprung als Dritte aufgerufen. Eine Beschwerde der WM-Vierten Andrzej Sadecki/Karina Nawrot sorgte am Mittwochmorgen zwar für eine Korrektur der Bewertung, hatte auf die Reihenfolge aber keine Auswirkung.

In den zweifachen deutschen Meistern Marius-Andrei Balan/Khrystyna Moshenska vom Schwarz-Weiß-Club Pforzheim tritt am Freitag ein weiteres Weltklassepaar aus der Region an. Nach Rang zwei im Vorjahr wollen die beiden im Grand Slam erneut große Konkurrenz für die Titelverteidiger Gabriele Goffredo/Anna Matus aus Moldawien sein.