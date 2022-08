Better Call All: Deine Chance, SWR Sport upzudaten!

Die Veranstaltung #BetterCallAll ist ein Meilenstein in einem großen Prozess für mehr Vielfalt in den öffentlich-rechtlichen Medien. Für authentische und wirksame Veränderungen möchte das SWR X Lab und SWR Sport nach Meinungen, Stimmen und Perspektiven suchen. So wird der Weg hin zu mehr Vielfalt gemeinsam mit dem Publikum gestaltet. Therefore - We Better Call All!