Doro Büttner aka Bütti ist als Multimedia-Redakteurin bei SWR Sport im Einsatz. Ihre erste Leidenschaft war der Fußball und diese hat sie mit ihrem Opa geteilt.

Dorothee Büttner ist in Stuttgart geboren, für Studium und Job viel im In- und Ausland umgezogen, um dann back to the roots wieder in Stuttgart zu leben und dort ihren Kindheitstraum vom Sportjournalismus wahr zu machen.