Die Fußballwelt steht wegen des Coronavirus still. Die Fußball-EM ist verschoben worden, die Bundesliga pausiert. Nicht nur für die Profis eine Ausnahmesituation. Matthias Ginter und Miroslav Klose erzählen, wie Vereine mit der Zwangspause und der Krise umgehen.

Seit Wochen sind die Fußballprofis im "Homeoffice", trainieren zu Hause im Garten und halten sich fit. Bereiten sich vor auf den großen Tag, an dem der Ball wieder rollen wird. So auch Matthias Ginter, der gebürtige Freiburger verbringt seine Tage - wie fast alle Menschen in Deutschland - mit seiner Familie in den eigenen vier Wänden. Der Fußballbetrieb wird voraussichtlich mindestens bis zum 30. April ruhen. "Bei uns im Trainingsgelände ist zurzeit nichts los, da wo eigentlich immer hunderte Mitarbeiter sind. Es ist auch dort sehr gespenstisch", so Matthias Ginter im Skype-Gespräch mit SWR Sport.

Matthias Ginter: "Für uns war das normal auf Gehalt zu verzichten"

Eine Ausnahmesituation, die auch wirtschaftlich zu spüren ist. Nicht nur bei kleinen Vereinen, sondern auch bei den Großen. Schnell kündigten Profis, Trainer und Vorstandsmitglieder vieler Vereine an, auf Gehälter zu verzichten. So auch die Profis bei Borussia Mönchengladbach: "Uns war allen klar, dass wir helfen wollen. Für uns war das normal, auf Gehalt zu verzichten. Gerade auch für die ganzen Mitarbeiter, die Ihre Familien ernähren müssen, ihre Miete zahlen müssen, die auch nicht wissen, wie es weitergeht, deshalb war es für uns als Mannschaft wichtig, innerhalb des Vereins so ein Zeichen zu setzen", so Ginter.

Auch Miroslav Klose sei sofort bereit auf das Gehalt zu verzichten. Der ehemalige Profi des 1. FC Kaiserslautern trainiert derzeit die U17-Mannschaft vom FC Bayern München und ist für viele junge Fußballer ein Vorbild. In der aktuellen Krise will der Fußball-Weltmeister von 2014 vorangehen und seinen Beitrag dazu leisten.

Durch seine lange Zeit als Profi von Lazio Rom hat Miroslav Klose auch eine enge Verbundenheit mit dem schwer von der Coronakrise getroffenen Land Italien. Zu vielen Spielern habe er noch Kontakt: "Es ist wirklich schlimm. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe viele Bekannte, enge Freunde dort. In den fünf Jahren habe ich wirklich viele freundschaftliche Beziehungen aufgebaut und wenn ich mit Ex-Spielern Facetime ist es schwierig. Es trifft sie sehr hart. Ein Bekannter wohnt selbst in Bergamo, die wissen selbst nicht wie es weitergeht. Die dürfen nicht raus, Essen müssen sie sich liefern lassen. Das ist schon sehr hart."

Wann wieder Normalität einkehren wird, weiß niemand. Wann der Ball wieder rollt erst Recht nicht. Wird sich der Fußball verändern? "Eine solche Krise zeigt, es gibt wichtigeres als Fußball. Dazu zählt die Gesundheit und die Sicherheit. Da spielt der Fußball eine untergeordnete Rolle. Solche Situationen zeigen einfach auch, wie unwichtig Fußball sein kann", so Ginter.

Derzeit prägt vor allem Unsicherheit das Fußball-Umfeld. Keiner weiß heute genau, wie sich die Coronakrise in den kommenden Wochen und Monaten noch weiter auf den Fußball auswirken wird. Einige sprechen gar davon, dass der Fußball nicht mehr der gleiche sein wird. "Es kann keiner sagen, wie es weitergeht: Im Fußball und im Leben", so Klose. Er hoffe allerdings, dass die ausgeprägte Gemeinschaft und Solidarität weiterhin bestehen bleibe.

Matthias Ginter sieht es ähnlich: "Es ist sehr wichtig, dass wir alle alles dafür tun sollten diese Gemeinschaft und Solidarität beizubehalten." Er wisse jedoch auch, wie der Fußball ticke und man werde sehen, was die Zukunft bringt.