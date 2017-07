Teamcheck | SV Sandhausen Die "Überlebenskünstler" aus dem Fußball-Dorf

Sandhausen war in der 2. Bundesliga eines der Überraschungsteams der vergangenen Spielzeit. Nun geht der kleine Verein mit Selbstvertrauen in seine sechste Zweitligasaison. Der SVS im SWR-Teamcheck.

So verlief die vergangene Saison

Der SV Sandhausen galt vor Beginn der letzten Spielzeit wieder einmal als Abstiegskandidat,. Auf einem direkten Abstiegsplatz standen die Nordbadener aber nur einmal - am dritten Spieltag. Danach arbeitete sich die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak, der vor der Saison vom SV Waldhof aus Mannheim gekommen war, mit konstanten Leistungen ins Mittelfeld der Tabelle vor. Die halbe Liga fragte sich: "Wann kommt der Einbruch des kleinen Vereins aus dem 15.000 Einwohner-Örtchen Sandhausen?"

Aber wie schon in den Jahren zuvor zeigte sich vor allem die Sandhäuser Defensive stabil - der Leistungseinbruch blieb aus. Mehr noch: Die ehemalige "Mauer-Mannschaft" präsentierte sich unter dem neuen Trainer auch in der Offensive spielfreudiger als zuvor. Am Ende stand der SVS mit 41:36 Toren auf dem zehnten Tabellenplatz - eine erfolgreiche Saison aus Sicht der Nordbadener. Es war die bislang beste Platzierung in der Sandhäuser Zweitliga-Historie.

Wer kommt, wer geht?

Anders als im vergangenen Sommer hielt der SVS seine Mannschaft in dieser Transferperiode größtenteils zusammen. Mit Innenverteidiger Daniel Gordon (Karlsruher SC) und Mittelfeldspieler Thomas Pledl (FC Ingolstadt) haben diesmal nur zwei Leistungsträger den Klub verlassen.

Von den neun Neuzugängen wird sich Trainer Kocak in erster Linie von Nejmeddin Daghfous viel versprechen. Der Deutsch-Tunesier kommt von Absteiger Würzburger Kickers, hat fast 6.000 Zweitliga-Minuten auf dem Zettel und soll mit schnellen Dribblings die linke Außenbahn beleben. Die anderen Neuzugänge wie etwa der frühere Waldhöfer Dribbelkünstler Ali Ibrahimaj müssen sich allesamt noch in der 2. Liga beweisen. Pech für Sandhausen, dass sich die beiden neuen Außenbahnspieler Robert Herrmann (Wolfsburg/Fußbruch) und Mirco Born (SV Meppen/Kreuzbandriss) in der Vorbereitung schwer verletzten und für Monate ausfallen. Marcel Seegert (Waldhof Mannheim) und Ken Gipson (RB Leipzig) könnten in der Verteidigung echte Alternativen werden. SVS-Geschäftsführer Otmar Schork sieht einen "gut bestückten und ausgeglichenen Kader".

Zu einem Überraschungs-Neuzugang könnte der in Hockenheim geborene Sahin Aygünes werden. Der 26-jährige Stürmer stand zuletzt beim türkischen Zweitligisten Tuzlaspor unter Vertrag. In Sandhausen trainiert er noch auf Probe, zeigte aber in allen Vorbereitungsspielen glänzende Ansätze.

Die Einheit bleibt bestehen

Coach Kenan Kocak hat in seiner ersten Saison als Profitrainer voll überzeugt. Der 36-Jährige lässt sich von seinen Spielern siezen und legt viel Wert auf Respekt und Disziplin. Dennoch ist der Trainer ganz nah dran an seiner Mannschaft, spricht viel mit den Spielern und hat so im vergangenen Jahr um den alten und neuen Kapitän Stefan Kulovits eine funktionierende und kampfstarke Einheit geformt.

Diese Einheit bleibt in der kommenden Spielzeit fast komplett zusammen. Wichtige Leistungsträger wie Linsmayer, Kister oder Wooten verlängerten ihre Verträge. Das ist eine große Leistung der Klub-Verantwortlichen und ein großer Vorteil für das Trainerteam. Denn in der Saisonvorbereitung konnte sich Kocak darauf konzentrieren, bereits gelernte Mechanismen zu vertiefen und das Offensivspiel weiterzuentwickeln.

Siege in der Vorbereitung

Der SV Sandhausen zeigte in der Vorbereitung erstaunliche Frühform. Es gab Testspielsiege gegen den FC Zürich (2:1), den FC Luzern (2:1), den englischen Premier League-Aufsteiger Huddersfield (3:2) und zuletzt sogar gegen Bundesligist Bayer Leverkusen (3:2). Das lässt erahnen, dass Sandhausen auch mit "kleinem Geld" erneut stark genug sein dürfte, um auch in dieser Saison nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Trainer Kenan Kocak warnt aber vor zu viel Euphorie: "Vorbereitung ist Vorbereitung, das garantiert noch keinen guten Saisonstart. Wir müssen weiter fokussiert bleiben".

Ob es so kommt, wird auch maßgeblich davon abhängen, ob Andrew Wooten zu alter Stärke zurückfindet. Der Stürmer schoss in der vergangenen Hinrunde acht Tore, verletzte sich in der Rückrunde aber. Sein Sturmpartner Lucas Höler kam alleine nicht mehr allzu gut zurecht. Auf eine Leistungssteigerung hofft man auch beim einstigen U-21-Nationalstürmer Richard Sukuta-Pasu, der zuletzt gegen Leverkusen das Führungstor schoss und bereits gute Form zeigt.