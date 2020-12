Manu Thiele ist YouTuber mit Fachgebiet Fußball, sein Kanal hat mehr als 150.000 Abonnenten. In seinen Videos zeigt er stets klare Kante. In "Steil! Der SWR Sport Fußball-Podcast" spricht er offen über seinen Blick auf den Fußball und die schlechteste Stadionwurst seines Lebens.

Manu Thiele nimmt kein Blatt vor den Mund. Vor allem dann nicht, wenn es um Fußball geht. Und erst recht nicht, wenn er auf seinem YouTube-Kanal zu Themen aus der Fußballwelt Stellung bezieht. Er analysiert die Probleme des DFB-Teams, bewertet den Transfer von Timo Werner zum FC Chelsea, erklärt die Philosophie der TSG Hoffenheim oder kommentiert den Absturz des FC Schalke 04. Und das immer im Trikot des Vereins, der gerade Thema ist. "Als ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich fünf Trikots", erzählt Manu Thiele im "Steil"-Interview. "Und dann kam irgendjemand aus der Community auf die Idee zu sagen: Hey Manu, zieh doch immer das passende Trikot an. Und genau das habe ich dann gemacht."

Die Community ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit von Manu Thiele. Der YouTuber animiert zur Diskussion, unter einigen seiner Videos finden sich mehr als 1.000 Kommentare. Wichtig ist ihm vor allem, dass er authentisch ist. Auf die Frage, ob Manu Thiele eine Figur ist, sagt er: "Nein, das bin zu 100 Prozent ich."

Manu Thiele: Fan mit kritischer Distanz

Manu Thiele ist bekennender Fan des FC Bayern München und auch Mitglied beim Rekordmeister. Früher, als er noch fürs Radio arbeitete, hinterfragte er, ob es im Sinne der journalistischen Distanz überhaupt gut sei, Mitglied beim FC Bayern zu sein. Mittlerweile weiß er aber: "Eigentlich habe ich so oder so diese Distanz, ob ich Mitglied bin oder nicht." Er versuche in seinen Videos die Bayern-Brille abzusetzen und fügt an: "Ich finde sogar, dass ich den FC Bayern deutlich mehr kritisiere als andere Vereine."

Neben seiner Tätigkeit für seinen YouTube-Kanal ist Manu Thiele auch Wrestling-Kommentator. Was haben Fußball und Wrestling gemeinsam? "Viele bunte Geschichten gibt's", sagt Thiele und lacht. Eine bunte Fußballgeschichte erzählt er dann noch am Ende des launigen Talks. Es geht um die Verpflegung im Stadion. "Die schlechteste Wurst, die ich jemals gegessen habe, war beim HSV. Das war wirklich widerlich", sagt Thiele.