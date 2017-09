Fußball | Europa League Braga - Hoffenheims unbekannter Gegner

Viele Fans von 1899 Hoffenheim waren nach der Auslosung für die Gruppenphase der Europa League etwas ernüchtert: Statt Arsenal London, Olympique Marseille oder Zenit St Petersburg geht es zum Auftakt gegen den Sporting Braga. "Das ist trotzdem ein Feiertag", meint Trainer Nagelsmann. "Ich finde es despektierlich zu sagen: Wir hätten lieber gegen Barcelona oder Real Madrid gespielt. Wir sind beide in dem Wettbewerb, weil wir es verdient haben", erklärt Nagelsmann. "Ich glaube, in Braga sitzen auch einige und sagen: Wer ist Hoffenheim? Es hätte auch Barcelona sein können. Wir freuen uns auf die Euro League. Da geben wir alles. Wir kommen in Städte, in denen ich noch nicht war, und treffen auf Gegner, gegen die ich noch nicht gespielt habe."

In der portugiesischen Liga landete Braga in der vergangenen Saison auf dem fünften Platz. Deshalb musste der Verein den Umweg über zwei Qualifikationsrunden gehen, ehe man den Einzug in die Gruppenphase der Europa League in diesem Jahr feiern durfte. Die erste Runde konnten die Portugiesen erst in der Verlängerung gegen den schwedischen Vertreter AIK Solna für sich entscheiden. Souveräner konnte Braga dann in der letzten Quali-Runde den FH Hafnarfjördur aus Island mit zwei Siegen aus dem Turnier werfen. In den vier Partien blieb Sporting Braga ohne Niederlage und musste nur ein Remis verkraften.