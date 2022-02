Nahrungsergänzungsmittel: Fünf sinnvolle Supplements im Sport

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel (NEM) boomt. Auch bei Sportler:innen sind sie beliebt. Aber was bringen NEM? SWR Sport erklärt: fünf Beispiele für eine sinnvolle Supplementierung.

Es gibt Supplements, die Sportler:innen, egal ob sie Sport professionell oder als Hobby betreiben, in gewissen Situationen nützen können. Zum Beispiel koffeinhaltige Produkte. Sie können die Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit verbessern und die Ermüdung hinauszögern. Das zeigen mehrere Studien. Empfohlen werden 200 Milligramm eine halbe Stunde vor dem Wettkampf. Sportler:innen unter 18 Jahren sollten darauf verzichten. Das gilt auch für das nächste Beispiel.

Was sind Nahrungsergänzungsmittel? Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel. Wie der Name schon sagt, ergänzen sie die Nahrung. Sie kommen in dosierter Form vor, zum Beispiel als Pulver, Kapseln oder Tabletten. Nahrungsergänzungsmittel sind keine Arzneimittel. Auch wenn manche Hersteller damit werben: Sie wirken nicht heilend.

Kreatin wird oft als Mittel beworben, das automatisch zu mehr Muskeln führt. Ganz so einfach ist es aber nicht: Die Wirkung ist sehr unterschiedlich und hängt vom Alter, der Sportart, dem Fitnesslevel und der Dosis ab. Es gibt verschiedene Dosierungsmöglichkeiten. Eine Option, die von Expert:innen vorgeschlagen wird: Drei Gramm Kreatin pro Tag über drei bis fünf Monate. So kann die Anhäufung von Laktat in den arbeitenden Muskeln und damit die Ermüdung hinausgezögert werden. Dadurch lässt sich das Trainingspensum erhöhen. Das führt zu einer Vergrößerung der Muskelmasse und einer stärkeren Zunahme der Maximalkraft. Kreatin liefert Muskeln Energie für kurze, intensive Muskelbelastungen. Die Einnahme kann also bei Kurzzeit- und intensiven Belastungen sinnvoll sein wie etwa Fußball, Eishockey oder Kraftsport.

Tipps für den Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln Erstens: Food First! Ernähre dich am besten möglichst bedarfsgerecht. Hier helfen die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Zweitens: Bevor du Nahrungsergänzungsmittel nimmst, lass dich von einem Arzt oder Ernährungsberater, die sich auf Sport spezialisiert haben, durchchecken. Drittens: Wenn du dich für Nahrungsergänzungsmittel entscheidest, achte darauf, dass sie auf der Kölner Liste stehen. Damit hast du eine höhere Sicherheit, dass sie nichts beinhalten, was dir schadet. Viertens: Übertreib es nicht! Viel hilft in diesem Fall eben nicht viel, sondern kann auch schaden. Fünftens: Erwarte keine Wunder. Leistung kommt in erster Linie durch Training und eine bedarfsgerechte Ernährung. Nicht durch Pulver, Kapseln oder Tabletten.

Studien haben gezeigt, dass bei einer Belastung von mehr als 60 Minuten 30 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde die Ermüdung hinauszögern. In der Halbzeit eines Fußballspiels wären das also 20 bis 30 Gramm. "Im Fußball gibt es auch Untersuchungen, die besagen, dass die kognitiven Leistungen, die Konzentration, aufrechterhalten bleiben", sagt Anna Lena van der Felden, Ernährungsberaterin des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. In der Pause Reis oder Kartoffeln zu essen, wäre erstens unpraktisch und zweitens würden Sportler:innen vermutlich bei der Belastung in der zweiten Halbzeit Bauchschmerzen bekommen. Riegel, Gels oder kohlenhydrathaltige Flüssigkeiten sind praktikabler, werden leichter verdaut und liefern schneller Energie.

Proteine, auch Eiweiße genannt, spielen eine entscheidende Rolle beim Muskelaufbau. Sie sind sozusagen das Material, um neue Muskelfasern aufbauen zu können. Die International Society of Sports Nutrition rät Kraftsportneulingen dazu, täglich zwischen 1,4 und 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht einzuplanen. Am besten verteilt man das auf Häppchen über den Tag rund um das Training oder den Wettkampf. Eiweiß dient also als Baumaterial und ist deshalb unter anderem wichtig für die Regeneration. Jede sportliche Belastung ist für den Körper Stress. Jede sportliche Belastung setzt Reize. Zellen werden zerstört, müssen repariert werden. Proteine helfen dabei, die mikroskopischen kleinen Risse im Muskel zu reparieren. Der Bedarf lässt sich über die Nahrung decken, aber gerade rund um die sportliche Belastung sind beispielsweise Shakes oft praktikabler.

Beispiel fünf: Vitamin D und Schlappheit

Wer den Winter in Deutschland verbringt, der könnte womöglich nicht genügend Vitamin D im Körper haben. Denn um Vitamin D herzustellen, braucht die Haut Sonnenlicht. Über die Nahrung entsprechend viel Vitamin D aufzunehmen, ist schwierig. Dafür müssten Menschen ungefähr 200 Gramm Meeresfisch essen - jeden Tag. Auch hier kann es also Sinn ergeben, dass Sportler:innen supplementieren. Denn Mängel können dazu führen, dass sie sich schlapp fühlen. Und wer sich schlapp fühlt, vollbringt keine Topleistungen.

Um Supplements ranken sich auch viele Mythen. "Nimm Magnesium, das hilft gegen Krämpfe!" Ein Satz, den wahrscheinlich die meisten Sportler:innen schon einmal gehört haben. Denn Krämpfe entstehen durch einen Mangel an Magnesium - so lautet zumindest eine weit verbreitete Annahme. Wissenschaftliche Studien zeigen allerdings: Die meisten Krämpfe haben mit Magnesium überhaupt nichts zu tun. Sie haben vielschichtige Ursachen: Überlastung, Sportler sind nicht gut trainiert, neue Schuhe, unterschiedliche Untergründe, ein hoher Natriumverlust über den Schweiß im Sommer. Das angebliche Wundermittel Magnesium bewertet die wissenschaftliche Literatur nur als relativ schwachen Grund.

Nahrungsergänzungsmittel können gefährlich sein

Wer zu viel NEM zu sich nimmt und die maximale tägliche Gesamtzufuhr eines Nährstoffes über längere Zeit überschreitet, kann seinem Körper schaden. "Früher hat man vielleicht ein bisschen lässig gesagt: Alles was zu viel ist, wird über den Urin ausgeschieden, dann haben sie halt einen teuren Urin. Aber ich würde sagen, nicht einmal diese Aussage kann man so aufrechterhalten. Da bleibt etwas im Körper, es hat Reaktionen im Körper und wir müssen noch lernen, welche das genau sind", sagt Hans Braun. Gefährlich ist es auch, wenn Sportler:innen Produkte nehmen, bei denen nicht ganz klar ist, was drin ist. Für Leistungssportler:innen kann das bedeuten, dass sie unerlaubte Substanzen zu sich nehmen und deshalb ihre Dopingtests positiv sind. Auch für Hobbysportler:innen können solche Produkte ein Risiko für die Gesundheit sein. Deshalb gibt es die sogenannte Kölner Liste. Hier sind NEM mit einem minimierten Dopingrisiko aufgelistet.

Supplements wirken keine Wunder

Für alle Beispiele gilt: NEM können eine ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Sie können sie nur ergänzen. Deshalb empfehlen Expert:innen: Food first. Sportler:innen sollten auf ihre Ernährung achten, prüfen, ob sie zu verbessern ist. Und sie sollten bedenken: Leistung kommt in erster Linie durch Training und eine bedarfsgerechte Ernährung. Nicht durch Pulver, Kapseln oder Tabletten.