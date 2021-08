Vom 24. August bis zum 5. September finden in Tokio die Paralympics statt. Wie üblich starten die Athlet*innen je nach Beeinträchtigung in unterschiedlichen Klassen. Doch wie gerecht ist die sogenannte Klassifizierung?

Andre Brasil ist einer der besten paralympischen Schwimmer der Welt. Der Brasilianer hat bei Parapanamerikanischen Spielen, Weltmeisterschaften und Paralympischen Spielen 47 Goldmedaillen gewonnen.

Andre Brasil ist ein Star im Para-Schwimmen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Vierzehn Jahre hat er den paralympischen Sport geprägt, war ein Star der Spiele. Jetzt darf er nicht mehr mitmachen. Im Gespräch mit SWR Sport sagt er: "Es ist so gemein. Es ist schwer zu beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn dir jemand sagt, dass du wegen eines einzigen Punktes nicht dabei bist."

Ein Punkt hat ihm gefehlt, um in seinen Parade-Disziplinen Freistil, Rückenschwimmen und Schmetterling starten zu dürfen. Das Punktesystem ist Teil der sogenannten Klassifizierung. Sie entscheidet darüber, welche Sportler bei den Paralympischen Spielen dabei sind und gegen wen sie antreten. SWR Sport erklärt, wie sie funktioniert.

Brasil: Letztes Ziel Tokio wurde mir genommen

Andre Brasil litt als Kind unter der Infektionskrankheit Poliomyelitis, kurz Polio, bekannt auch als Kinderlähmung. Deshalb ist sein linker Fuß kleiner und im Gelenk nicht so beweglich. Sein linkes Bein ist fünf Zentimeter kürzer als sein rechtes. Bis zu seinem achten Lebensjahr wurde er sieben Mal operiert.

Der Para-Schwimmer Andre Brasil (rechts) musste als Kind mehrfach operiert werden. Andre Brasil

Mittlerweile ist er 37. Sein letztes Ziel waren die Spiele in Tokio. "Ich wollte in Tokio meine Karriere beenden. Ich hatte den Traum, meinem Sohn dort zu zeigen, was ich den größten Teil meines Lebens gemacht habe. Diesen Traum haben sie mir genommen."

2018 wurden die Klassifizierungsregeln erneuert. Im Zuge dessen mussten sich alle Schwimmer neu einordnen lassen und Brasil fiel raus. Er klagte gegen die Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitee (IPC), das in Bonn seinen Sitz hat. Die neuen Regeln seien intransparent und diskriminierend. Der ganze Prozess sei nicht wissenschaftlich, sondern subjektiv. Seine Klage wurde vom Landgericht Köln als unbegründet abgelehnt.

Ein System, das den Sport gerechter machen soll

Der Fall von Andre Brasil ist extrem. Er zeigt, dass das System der Klassifizierung im schlimmsten Fall Träume zerstört und Karrieren beendet. Dabei wurde es eingeführt, um den paralympischen Sport gerechter und verständlicher zu machen. Denn die körperlichen und geistigen Voraussetzungen sind im Behindertensport so unterschiedlich, dass es ein System braucht, das Vergleichbarkeit herstellt - ungefähr so wie die Gewichtsklassen im Kampfsport. Damit diejenigen gegeneinander antreten, die ähnlich stark beeinträchtigt sind. Schließlich soll Sport möglichst fair, Medaillen sollen verdient sein. Fitness, Kraft, Ausdauer, taktisches Geschick und mentale Stärke sollen über Sieg und Niederlage entscheiden. Und nicht, ob jemand nur einen Arm hat, nicht richtig sehen kann oder querschnittgelähmt ist.

Ein dreistufiger Prozess

Das System läuft in drei Schritten ab. Zuerst wird geprüft, ob die Athlet*innen eine sogenannte klassifizierbare Beeinträchtigung haben. Das Internationale Paralympische Komitee hat insgesamt zehn festgelegt. Wer eine Beeinträchtigung hat, die nicht in diese zehn Kategorien passt, kann bei den Paralympischen Spielen nicht starten. Dann wird getestet, ob die Athleten die Mindestkriterien erfüllen. Jede Sportart hat ihre eigenen Kriterien. Sie bestimmen, wie beeinträchtigt ein Athlet mindestens sein muss, um überhaupt klassifizierbar zu sein. Und genau daran ist der Schwimmer Andre Brasil gescheitert. Im dritten Schritt werden die Sportler in ihre Startklassen eingeordnet. Eine Klasse fasst Athleten zusammen, die in ähnlichem Ausmaß dabei beeinträchtigt sind, ihre Sportart auszuüben.

Unfair oder unverzichtbar?

Der Schwimmer Andre Brasil bezeichnet das System als unwissenschaftlich und unfair. Andere Sportler halten es hingegen für unverzichtbar. Das System wird kontrovers diskutiert. Auch deshalb werden die Regeln immer wieder geprüft und angepasst. Ob die Klassifizierung den Sport wirklich verständlicher und gerechter macht, bewerten Athlet*innen, das Publikum und Experten ganz unterschiedlich. Sie sind sich aber in einer Sache einig: Absolute Gerechtigkeit wird es im paralympischen Sport nicht geben.