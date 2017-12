Skispringen | Svenja Würth Olympia-Aus nach Sturz

Der erste Teamweltcup der Skispringerinnen in Hinterzarten wird für Svenja Würth immer in Erinnerung bleiben. Nach einem heftigen Sturz blieb sie beim Springen am Samstag minutenlang im Auslauf liegen. Bei der Untersuchung in München wurden bei der Mixed-Weltmeisterin von 2017 am Dienstag eine Ruptur im vorderen Kreuzband und ein Meniskusschaden im linken Knie diagnostiziert. "Svenja wird sich nun in München einer Operation unterziehen", so der DSV Mannschaftsarzt Dr. Florian Porzig. Damit fällt die potenzielle Medaillenkandidatin Svenja Würth für Olympia in Pyeongchang aus.