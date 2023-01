Leichtathletik live ab 18:30 Uhr: Indoor Meeting Karlsruhe

per Mail teilen

Beim Indoor Meeting in Karlsruhe ist die Welt-Etlite der Leichtathletik vertreten. SWR Sport überträgt das Event am 27.01.2023 live ab 18:30 Uhr aus der Messe Karlsruhe.

Seit 2016 ist Karlsruhe Teil der vom internationalen Leichtathletik-Weltverband gegründeten Hallenleichtathletik-Serie "World Athletics Indoor Tour Gold". Am 27. Januar wird das Indoor Meeting Karlsruhe den Auftakt der diesjährigen Tour machen.

Internationale Stars in Karlsruhe am Start

Die Frauen treten dabei über die 60, 800 und 3.000 Meter, dem Dreisprung, im Kugelstoßen und Weitsprung an. Bei den Männern stehen die 60 Meter Hürden, 400, 1.500 und 3.000 Meter sowie Stabhochsprung auf dem Programm.

Ab 18:30 Uhr sind die internationalen Stars der Szene in der Messe in Karlsruhe am Start. SWR Sport überträgt live.

Kommentar: Jens-Jörg Rieck und Marcel Fehr