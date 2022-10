Ulmer verlieren Heimspiel gegen Göttingen

Die Mannschaft von Ratiopharm Ulm hat auch ihr zweites Saisonspiel in der Basketball Bundesliga verloren. Gegen Göttingen gab es am Mittwochabend eine 84:93 Heimniederlage.

Zu Beginn des Spiels sah es nach einer leichten Aufgabe für Ratiopharm Ulm aus. Die Mannschaft fand gut in die Partie, erzielte einfache Punkte und hielt die Gäste aus Göttingen auf Distanz. Ulm führte nach dem ersten Viertel verdient mit 28:22.

Bruch im Spiel

Völlig überraschend verloren die Ulmer im zweiten Viertel die Kontrolle über das Spiel. Im Aufbau taten sie sich ebenso schwer, wie in der Verteidigung. Auf der anderen Seite kam Göttingen immer mehr ins Rollen und ging mit einer verdienten 51:47 Führung in die Kabine. In der Neu-Ulmer Arena, in der viele Zuschauerplätze frei waren, gab es vereinzelt erste Pfiffe.

Mark Smith (hier links im Bild gegen Thomas Klepeisz) war nicht zu stoppen. IMAGO imago

Mark Smith macht den Unterschied

Beim Versuch, den Rückstand im zweiten Durchgang aufzuholen, hatte in erster Linie ein Göttinger was dagegen. Der US-Amerikaner Mark Smith fand auf zahlreiche Ulmer Körbe immer wieder eine Antwort. Mit 28 Punkten war Smith bester Werfer der Partie. Für Ulm erzielten Robinson (18) und Jallow (14) die meisten Punkte.

Schwache Verteidigung

"Mit 93 Punkten für den Gegner gewinnst du zu Hause kein Spiel in der Bundesliga" sagte Ulms Karim Jallow nach dem Match. Nach einem guten Start sei die schwache Verteidigung seiner Mannschaft der Schlüssel für den Göttinger Sieg gewesen. Es gelte jetzt zu analysieren und künftig besser zu verteidigen, so Jallow.

Bald die Chance zur Revanche

In gut einer Woche hat Ulm bereits die Möglichkeit zur Revanche. Im Pokal-Wettbewerb treffen beide Mannschaft im Achtelfinale aufeinander, dann jedoch in Göttingen. Bereits am Sonntag muss Ulm in der Bundesliga in Rostock ran.