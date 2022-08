SWR Sport mit Elisabeth Seitz

Elisabeth Seitz ist Deutschlands beste Kunstturnerin. Mit 23 nationalen Titeln hält die 28 jährige den Rekord.

Bei den ECS in München holte sich die gebürtige Heidelbergerin ihren ersten Europatitel. Gold am Stufenbarren für die Turnerin des MTV Stuttgart.

Elisabeth Seitz ist zu Gast bei SWR Sport bei Moderatorin Lea Wagner. In der Sendung spielt aber auch das Baden-Württemberg Duell - vom 3. Bundesliga Spieltag - eine Rolle.

Der SC Freiburg gewann am Samstag mit 1:0 beim VfB Stuttgart. Aber SWR Sport berichtet auch über den Zweitligasieg des 1. FC Kaiserslautern in Fürth.