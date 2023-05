Rhythmische Sportgymnastik live: Einzelgeräte-Finals bei der EM in Baku

Am 17. Mai startet in Aserbaidschan die 39. Europameisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik. SWR Sport übertragt die Finals der Einzelgeräte am Sonntag, 21.Mai live ab 10 Uhr.

Auf Margarita Kolosov und Darja Varfolomeev ruhen die Hoffnungen in den Einzelgeräte-Finales der Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymanstik in Baku.

Beide Gymnastinnen vom Bundesstützpunkt in Fellbach-Schmiden haben zuletzt bei den Weltcup-Wettbewerben super Leistungen gezeigt. Kolosov gewann in Griechenland das Finale mit den Keulen. Darja Varfolomeev sorgte bei den letzten Europameisterschaften für historische Medaillen. Die damals 15-jährige Schülerin gewann mit Bronze im Keulenfinale und im Ball-Finale das erste Edelmetall in der Gymnastik für Deutschland nach mehr als vier Jahrzehnten. Bei den Weltmeisterschaften gewann Varfolomeev den kompletten Medaillen-Satz: Gold mit den Keulen, Silber mit dem Ball und Bronze mit dem Reifen und im Mehrkampf.

Darja Varfolomeev zählt zu Topfavoritinnen

Darja Varfolomeev zählt zu den Topfavoritinnen in diesen Einzelgeräte-Finales auf den Titel mit dem Reifen, dem Ball, den Keulen und dem Band. SWR Sport überträgt am Sonntag, 21.Mai live ab 10 Uhr Uhr bei SWR.de/sport, im YouTube-Kanal von SWR Sport in der ARD Mediathek & und im (internetfähigen) Fernsehen via HbbTV.