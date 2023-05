Am 17. Mai startet in Aserbaidschan die 39. Europameisterschaft der Rhythmischen Sportgymnastik. SWR Sport übertragt das Mehrkampf-Finale am Samstag, 20. Mai, live ab 13:40 Uhr.

Vor einem Jahr sorgte eine 15-jährige Gymnastin vom Bundesstützpunkt in Fellbach-Schmiden für historische Medaillen. Nach mehr als vier Jahrzehnten gewann Darja Varfolomeev bei den Europameisterschaften in Israel Bronze im Mehrkampf und mit den Keulen.

Seitdem steht die Schülerin bei fast jedem Wettkampf auf dem Siegertreppchen. Bei den Weltmeisterschaften in Sofia gewann Varfolomeev fünf Medaillen: Weltmeisterin mit den Keulen, Vize-Weltmeisterin mit dem Ball, im Mehrkampf und mit dem Team, dazu Bronze mit dem Reifen.

SWR Sport zeigt die EM in Baku live

Bei den Euromeisterschaften in Aserbaidschan zählt die 16-Jährige zu den Topfavoritinnen auf Gold, Silber und Bronze im Mehrkampf, aber auch in den Einzelgeräte-Finals. In Topform präsentierte sich in diesem Jahr auch Margarita Kolosov, ebenfalls vom Bundesstützpunkt in Schmiden. Für beide Gymnastinnen sind diese Europameisterschaften der Auftakt auf der „Road to Paris“ zu den Olympischen Spielen 2024.

SWR Sport zeigt das Finale im Mehrkampf am Samstag, 20. Mai live ab 13:40 Uhr bei SWR.de/sport, im YouTube-Kanal von SWR Sport, in der ARD Mediathek & und im (internetfähigen) Fernsehen via HbbTV.