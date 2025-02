Waldhof-Fans aufgepasst: Am Samstag, 15.2., wird die Mannheimer Drittliga-Partie gegen Hansa Rostock live im SWR Fernsehen von 14 bis 16 Uhr übertragen. Experte ist Alois Schwartz.

Für Waldhof Mannheim läuft es derzeit nicht so richtig rund. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken und den Abrutsch auf den 18. Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares braucht also dringend Punkte, die sie am Samstag ab 14 Uhr zuhause gegen Hansa Rostock einsammeln möchte.

Unentschieden im Hinspiel

Im Hinspiel sahen die Mannheimer zunächst wie der Sieger aus. Terrence Boyd hatte sein Team in der 64. Minute in Führung gebracht. Doch vier Minuten vor Schluss glichen die Rostocker aus, so dass es nichts wurde mit dem ersten Sieg der Saison. Diesmal müssen die Mannheimer zudem auf Boyd verzichten, der an einem Mittelfußbruch laboriert. Umso wichtiger, dass der Rest der Mannschaft topfit ist und die Negativserie beendet: Am 24. November 24 feierten die Waldhof-Fans den letzten Erfolg ihres Teams (2:1 gegen Hannover 96 II).

Experte und Co-Kommentator Alois Schwartz

Am Samstag ist mit Alois Schwartz der perfekte Experte zu Gast bei Moderatorin Désirée Krause, der zudem Daniel Günther als Co-Kommentator unterstützen wird. Schwartz trug selbst ein Jahr das Waldhof-Trikot und erzielte 19 Tore für den Verein. Hansa Rostock hat er bis Dezember 2023 trainiert. Zudem wird es in der Halbzeitpause auch eine Zusammenfassung der Frauen-Bundesliga-Partie zwischen Freiburg und Köln geben.