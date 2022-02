Dritter Sieg in Folge. Auch gegen Halle kein Gegentor - zum zwölften Mal in dieser Saison. Am Höhenflug des 1. FC Kaiserslautern hat FCK-Torhüter Matheo Raab einen großen Anteil.

