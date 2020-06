Eine durchwachsene Saison mit vielen Tiefs und einigen Hochs biegt ab auf die Zielgerade. Am Samstag gibt es in Mainz ein echtes Abstiegsendspiel zwischen den 05ern und dem SV Werder Bremen. Ziehen die Mainzer den Kopf noch aus der Schlinge, oder droht doch noch der Abstieg in die zweite Bundesliga?

Mainz 05 ist in dieser Saison eine unberechenbare Wundertüte. Der Erfolg in Dortmund hat die Ausgangslage vor dem Showdown gegen Bremen erheblich verbessert. Die Mainzer konnten nach der Corona-Pause nur zweimal wirklich überzeugen: eben in Dortmund und beim 2:0 Sieg in Frankfurt. Ab und an gab es mal positive Ansätze wie in der zweiten Halbzeit gegen Köln oder mit Abstrichen gegen Union Berlin. Doch beide Male kamen die Rheinhessen über ein Unentschieden nicht hinaus. Was läuft da nur falsch beim FSV? Warum gibt es keine Konstanz?

Viel Talent, wenig Erfahrung

Vor der Saison hatten viele im Mainzer Umfeld vom talentiertesten Kader aller Mainzer Zeiten gesprochen. Sicherlich, die jungen Wilden um Müller, St. Juste, Martin, Kunde, Baku, Barreiro oder Mateta haben Talent. Sie haben auch Qualität. Aber ihnen fehlt in vielen Situationen die Erfahrung und Konstanz. Es gelingt nicht, aus den vielen guten Einzelspielern eine richtige Mannschaft zu formen. Das Problem hatte Sandro Schwarz den Job gekostet und Achim Beierlorzer hat die Truppe auch nicht wirklich weiterentwickelt.

Was steht Mainz 05 bevor?

Mit Stefan Hofmann analysieren wir die Situation der Mainzer, reden über die verschiedenen Szenarien, die den Mainzern nun bevorstehen könnten und sprechen über die schwierige Zeit für den Verein in der Corona-Krise.

Neue Zeitrechnung beim 1. FC Kaiserslautern?

Mitten in einer finanziellen Krise steckt der 1. FC Kaiserslautern. Das zweite Jahr in der 3. Liga und die fehlenden Zuschauereinnahmen durch die Geisterspiele haben nun dazu geführt, dass der FCK den Weg zum Amtsgericht antreten und einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung stellen musste. Was beim ersten Hören klingt wie der sportliche Super-GAU, wird von den Verantwortlichen nun als mögliche Chance zu einer Generalsanierung dargestellt. Was ist da dran? Ist der FCK noch zu retten? Oder verschwindet er in kürzester Zeit komplett von der Bildfläche? Auf all diese Fragen versuchen wir Antworten zu geben. Am Sonntag, bereits ab 21 Uhr 45 in SWR Sport in Rheinland-Pfalz