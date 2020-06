Prof. Jörg E. Wilhelm ist ein Aufsichtsratsvorsitzender, wie es ihn in Kaiserslautern lange nicht mehr gegeben hat. Einer, der vor allem eines tut: er hält sich mit öffentlichen Auftritten zurück. Seine Fachkompetenz lässt sich schon aus seinem Lebenslauf lesen: Rechtsanwalt in verschiedenen Anwalts- und Steuerkanzleien, Leiter der Rechtsabteilung bei debitel, Jurist bei Siemens und BenQ. Er hat verschiedene Professuren auch in der Schweiz, Berlin oder Frankfurt.

Vor seiner Wahl hatte er seine Absichten wie folgt erklärt: "In den Aufsichtsrat einbringen kann ich meinen juristischen und steuerlichen Sachverstand aus über 30 Jahren Berufserfahrung als Wirtschaftsanwalt, meine Expertise aus multiplen Verwaltungsrats- und Aufsichtsratsmandaten im In- und Ausland für Unternehmen und Institutionen verschiedenster Tätigkeitsbereiche sowie mein Beratungs-Know how im Zusammenhang mit Profi-Sport."

Zudem hatte er den FCK-Mitgliedern Transparenz versprochen. Und dieses Versprechen will der Senator h.c. Prof. Dr. Jörg E. Wilhelm auch halten. Er lebt die Überzeugung, dass Aufsichtsräte eines Unternehmens eigentlich in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben. Trotzdem wird er heute in SWR Sport in Rheinland-Pfalz sein Schweigen brechen und live im Studio zu Gast sein. Exklusiv soll dieser Auftritt sein und nur dieses eine Mal wolle sich der Jurist so öffentlich präsentieren.

Im November vergangenen Jahres hatte er seine Sofortmaßnahmen für eine Bestandsaufnahme angekündigt: "Es braucht zunächst einen auf neutrale Expertise abgesicherten unverzüglichen Status über die wirtschaftliche Situation des Vereins, insbesondere über die den Profi-Fussball tragende Gesellschaft, die KGaA und deren transparente Darstellung für alle Vereinsmitglieder und sonstigen handelnden Personen. Erst daraus lassen sich die notwendigen Sofortmaßnahmen seriös ableiten und begründen." So hatte er es SWR Sport erklärt und sich ein Bild von der Lage auf dem Betzenberg gemacht.

Wilhelm, kommt Kraft Amtes als Vorsitzender der FCK KGaA, die in dieser Woche einen Insolvenzantrag gestellt hat. Und der renommierte Wirtschaftsanwalt kann viel erzählen. Beispielsweise über die Angebote verschiedener Investoren, die der 1. FC Kaiserslautern tatsächlich vorliegen hat. Oder ob der Traum von FCK-Boss Markus Merk, das Stadion kaufen zu wollen, nach dem Insolvenzantrag überhaupt noch realistisch ist. Jörg Wilhelm hat sich beim FCK schnell den Ruf erworben, dass er gradlinig denkt, auch Unbequemes offen ausspricht. Genau das will er heute ab 21.45 Uhr auch live bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz auch tun.