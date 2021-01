Lisa Ryzih: "Training im Moment ist eine Riesen-Umstellung"; "Vorbereitung ist auf Olympia ausgelegt"; "Wichtig, sich mit anderen zu messen"

Niklas Kaul: "Leichte Zweifel [dass Olympia stattfindet] haben wir alle"; "Man hofft, dass es so gut es geht stattfindet"; "Habe den Vorteil, dass meine Trainingsgruppe zum großen Teil auch trainieren darf"; "Es ist schon komisch still geworden [beim Training]"; "Angst verdrängt man ein bisschen"; "Hoffe, dass in anderen Ländern genauso Dopingkontrollen stattfinden wie in Deutschland"

Kai Kazmirek: "Absage wäre sehr sehr schade"; "Meine letzte Chance, gehöre ja schon zum alten Eisen"; "Ich hoffe, dass es in Tokio bunt aussehen wird"; "Wenn alle Risikogruppen durchgeimpft sind, sollte man über neue Priorisierung nachdenken"; "Ich bin da um Wettkämpfe zu bestreiten, nicht zum Trainieren" mehr...