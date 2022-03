Thomas Hengen: "War teilweise drüber"

Thomas Hengen: "Das war ein Derby"; "Teilweise zu hart geführt, von außen auch"; "Hatte größte Befürchtungen, aber das hat sich in der zweiten Halbzeit relativiert"; "Als ich die Bilder gesehen habe, bin ich erschrocken"; "Schiedsrichter muss das Spiel so leiten, dass er sich Respekt verschafft"; "Zweite rote Karte ist regelkonform"; "Müssen uns außerhalb des Platzes mehr im Zaum halten"; "Offensive ist zu wenig"; "Wir sind in der Bringschuld, wir sind hintendran"; "Wir müssen Spiele gewinnen, wir müssen Punkte holen"

Sendung am So. , 12.9.2021 22:05 Uhr, SWR Sport in Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP