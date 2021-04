per Mail teilen

Ansgar Brinkmann hat als Profi sowohl bei Mainz 05 als auch bei Arminia Bielefeld gespielt. Er weiß, wie Abstiegskampf geht, und hat mit SWR Sport darüber gesprochen, worauf es ankommt.

Mr. Abstiegskampf von Mainz beeindruckt

Man nennt ihn auch "Mr. Abstiegskampf". Ansgar Brinkmann hat in seiner Karriere meist bei Klubs gespielt, bei denen der Klassenerhalt das Saisonziel war. Die Aufholjagd, die Mainz 05 unter Bo Svensson hinlegt, beeindruckt ihn. "Christian Heidel und Co. haben das Ruder rumgerissen und den Verein wieder in die Spur gebracht. Die alten Tugenden sind wieder da," sagt der Mainzer Ex-Profi.

Unentschieden gegen Bielefeld zu wenig

Platz fünf in der Rückrundentabelle spricht für sich. Da steht eine andere Mannschaft auf dem Platz als in der Hinrunde. Trotzdem warnt Ansgar Brinkmann: "Mainz ist noch nicht im Ziel." Vor allem gegen einen direkten Mitkonkurrenten wie Bielefeld hätte seiner Meinung nach mehr als nur ein 1:1-Unentschieden herausspringen müssen. Vor allem die mangelnde Chancenauswertung ist ein großer Schwachpunkt bei den Mainzern, denen Brinkmann trotzdem gute Chancen auf den Klassenerhalt einräumt.

Angst war kein Thema

Für Brinkmann ist Abstiegskampf auch Charaktersache. "Du brauchst Jungs, die bei Braveheart in der ersten Reihe stehen", beschreibt Brinkmann einen Spielertyp, und man hört durch, dass er so einer war. "Angst war nicht mein Thema", sagt er heute noch, nicht ohne Stolz. Mutig und robust war Ansgar Brinkmann zu seiner aktiven Zeit. Auch verbal konnte er austeilen. "Allein dafür gäbe es heute schon acht rote Karten", sagt er augenzwinkernd zu seiner manchmal ungehobelten Ausdrucksweise auf dem Platz.

Abstiegskampf ist brutal

Aber für Ansgar Brinkmann hat auch Fußball in den niederen Tabellenregionen seinen Reiz. Abstiegskampf ist brutal und man steht unter immensem Druck. "Aber wenn Du am Ende erfolgreich bist, dann ist es wie ein Titelgewinn", findet Brinkmann. Das würde man in Mainz vermutlich sofort unterschreiben.