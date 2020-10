Millionen-Gehälter, überteuerte Transfers, abgeschottete Teams. Wenn über 2.600 Fanclubs eine Initiative gründen, ist klar: Es muss sich etwas ändern im Millionengeschäft Fußball. Unser Thema in SWR Sport Rheinland-Pfalz. Dazu exklusiv: FCK-Coach Jeff Saibene und Mainz 05-Boss Stefan Hofmann.

Die DFL hat eine Taskforce gegründet, um über die Zukunft des Profi-Fußballs zu diskutieren. Wir fragen zwei Fans aus der Region, was sich ändern muss, damit die Stadien auch nach Corona wieder voller werden. Zu Gast im Studio sind Sarah Jung und Sebastian Schneider.

Sarah Jung aus Weinsheim bei Bad Kreuznach ist langjährige FCK-Anhängerin und Stammgast in der Westkurve auf dem Betzenberg. Sebastian "Seppo" Schneider kennt die Fanszene von Mainz 05 wie kaum ein Zweiter, denn er organisiert und koordiniert sie als Vorsitzender und Mitgründer der "Supporters".

Richtungsweisende Spiele beim FCK und Mainz 05

Mit den beiden Studiogästen analysiert Moderator Benjamin Wüst außerdem den aktuellen Spieltag "ihrer" Vereine, die beide dringend punkten müssen. Mainz 05 empfängt Bayer Leverkusen und muss zeigen, dass das Team um den neuen Coach Jan-Moritz Lichte aus der 0:4-Niederlage gegen Union Berlin gelernt hat. Rede und Antwort steht der Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann.

Kaiserslautern hat einen echten Härtetest am Wochenende: In München trifft der FCK mit Bayern II auf den Meister der vergangenen Drittliga-Saison. Will das Team von Jeff Saibene wirklich um den Aufstieg mitspielen, ist diese Partie ein wichtiger Gradmesser. Das exklusive Interview mit Saibene in SWR Sport.

Alle Stimmen zu den Partien zu sehen am Sonntag in SWR Sport Rheinland-Pfalz von 22:05 Uhr an.