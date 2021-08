„Ich erwarte das, was ich erwarten kann und was jeder von uns erwarten sollte und das ist halt der Wille, die Leidenschaft, der Kampfgeist. Das Mainzer Spiel, was wir in der Rückrunde gezeigt haben, auf den Platz zu bringen und dann ist es ne andere Frage, was da am Ende für Punkte stehen nach jedem Spiel. Aber zumindest sollte man diese Tugenden und unser Spiel erkennen und sehen, dass da Mainz 05 auf dem Platz steht und das muss wieder rein.“ mehr...