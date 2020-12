per Mail teilen

Das Landgericht Mannheim hat den Eilantrag von sechs Regionalligisten, darunter auch der TSV Schott Mainz, auf Verlegung des Restarts abgelehnt. Nun gehen die Teams am Wochenende also wieder auf Torejagd. Wie dieser erklagte Spieltag läuft und warum der Streit um die Fortsetzung der Saison überhaupt so eskalierte, zeigen wir hier.